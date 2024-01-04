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Новости 16:58

Турчак поведал об удвоении количества сборщиков подписей за Путина

фото ЗакС политика Турчак поведал об удвоении количества сборщиков подписей за Путина

Количество сборщиков подписей за выдвижение президента Владимира Путина на предстоящие выборы удвоилось, сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Согласно его сообщению, над этим работают более 19 тысяч человек на местах.

"Несмотря на праздничные дни желающих выразить поддержку нашему президенту и поставить свою подпись много. Увеличиваем число сборщиков. Сегодня уже более девятнадцати тысяч волонтеров по всей стране проводят сбор", — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что все сборщики проходят обучение на базе региональных исполнительных комитетов "Единой России".

Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. В конце минувшего года стало известно о получении им более полумиллиона подписей в свою поддержку.

Фото: ЗАКС.Ру


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