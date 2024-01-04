Переход у "Лахта Центра" готов на три четверти, заявили в Смольном

Строительство подземного пешеходного перехода близ небоскреба "Лахта Центр" близится к завершению, следует из сообщения администрации губернатора Петербурга от 4 января. Согласно опубликованным данным, оно выполнено более чем на три четверти.

"В районе МФК "Лахта Центр" продолжается строительство подземного пешеходного перехода через Приморское шоссе. К настоящему времени первый этап проекта реализован на 77 %", — говорится в сообщении Смольного.

Согласно проекту, общая протяженность подземного перехода составит 240 метров. Сейчас рабочие занимаются бетонированием двух секций пешеходного тоннеля. Всего должно быть 10 секций, из них семь были готовы еще в минувшем октябре.

Ранее в Смольном рассказали о планах приобрести три здания под детские сады и школу.

Фото: ЗАКС.Ру