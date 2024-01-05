Три температурных рекорда были побиты в Петербурге в четверг

Прошедший четверг отметился в Петербурге установлением трех новых температурных рекордов, рассказал 5 января главный синоптик города Александр Колесов. В наступивший день подобного уже не предвидится.

"Вчера в Санкт-Петербурге снова перекрыты три рекорда температуры ночной, дневной и среднесуточной. Получается что сутки 4 января этого года вообще самые холодные в истории города, а отклонение температуры воздуха от нормы вчера составило -19,5 градуса", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Температура ночью поднималась выше -22 градусов, днем в четверг зафиксировали -22,1 градуса. Предыдущий дневной рекорд для этой даты был на три градуса выше, его регистрировали в 1985 и 2003 годах.

Среднесуточная температура в четверг составила -23,6 градуса, что ниже предыдущего рекорда 4 января, установленного в 1950 году. Тогда столбики термометров опускались до -22,1 градуса.

Сейчас к региону приближается циклон, однако сильного потепления ждать не приходится. "Температура воздуха повысится до -20…-18 градусов, но будет это больше к ночи, как и снег, который придет только вечером", — отметил Колесов. По его словам, после ухода циклона "снова возродится антициклон и еще пару дней морозной погоды нам обеспечены".

Ранее температурный рекорд в Петербурге был зафиксирован 3 января.

Фото: ЗАКС.Ру