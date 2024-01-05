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Новости 12:17

Петербург выкупит здание детсада на проспекте Буденного

фото ЗакС политика Петербург выкупит здание детсада на проспекте Буденного

Власти Петербурга рассчитывают выкупить у застройщика здание для детского сада в Красносельском районе, сообщила 5 января администрация губернатора. Постановление о бюджетных инвестициях для этого подписал глава города Александр Беглов.

"В Сосновой поляне 574 ребенка ждут открытия детского сада рядом с домом. В соответствии с постановлением в Красносельском районе у застройщика приобретут нежилое здание общей площадью 4 475 квадратных метров", — рассказали в Смольном.

В здании на проспекте Буденного, 21, планируется разместить детсад № 95 "Подсолнух". Предполагается, что это позволит уменьшить дефицит мест в детсадах Красносельского района.

Ранее в Смольном рассказали о планах приобрести два здания под детсады и одно под школу в Невском и Василеостровском районах города.

Фото: ЗАКС.Ру


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