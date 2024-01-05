Документы в ЦИК предоставили 15 кандидатов в президенты

Центризбирком сообщил 5 января о получении документов для участия в выборах президента от 15 кандидатов. При этом уведомления о мероприятиях, связанных с выдвижением, предоставили 33 человека.

Из заявок о выдвижении девять исходили от политических партий, а прочие 24 — от граждан, заявивших о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев. Из 15 человек, подавших в итоге документы в ЦИК, девять кандидатов были выдвинуты на съездах политических партий, а прочие шестеро стали самовыдвиженцами.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, четыре претендента не смогли полностью выполнить требования законодательства. Согласно ее утверждению, "в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов".

Ранее стало известно о регистрации в качестве кандидатов лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого от партии "Новые люди".

Фото: ЗАКС.Ру