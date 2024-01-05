Центризбирком зарегистрировал Даванкова и Слуцкого кандидатами на выборы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 января Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого в качестве кандидатов в президенты России. Первый из них был выдвинут партией "Новые люди", второй идет от возглавляемой им ЛДПР.

"ЦИК России зарегистрировала кандидатов на должность Президента Российской Федерации Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова ("Новые люди")", — говорится в сообщении Центризбиркома.

Также комиссия зарегистрировала списки уполномоченных представителей "Коммунистов России", от которых в выборах планирует участвовать Сергей Малинкович.

"Кандидату Сергею Малинковичу разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и приступить к сбору подписей избирателей", — рассказали в ЦИК. Коммунист должен собрать от 100 тысяч до 105 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения и предоставить их не позднее 31 января.

Уполномоченных Слуцкого и Даванкова ЦИК зарегистрировала 28 декабря. В тот же день стало известно о выдвижении Малинковича.

Выборы президента назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня, начавшись 15 марта.

Фото: duma.gov.ru