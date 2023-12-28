"Коммунисты России" выдвинули Малинковича в президенты

Партия "Коммунисты России" на предвыборном съезде 28 декабря выдвинула для участия в президентской гонке своего лидера Сергея Малинковича, сообщили "Известия" с места событий. Кандидатуру политика поддержало абсолютное большинство участников мероприятия.

В ходе тайного голосования 46 участников съезда высказались за Малинковича как кандидата от партии. Не увидели его в таком статусе только двое делегатов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о 33 претендентах для участия в выборах, из которых девять человек заявили о намерении баллотироваться от партий, а остальные 24 человека пойдут в качестве самовыдвиженцев. При этом она уточнила, что документы в комиссию к настоящему моменту подали представители восьми политических партий. Памфилова уточнила, что до начала следующего года у "Коммунистов России" сохраняется шанс выставить на выборы своего кандидата.

"В Центризбирком успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий. Пока нет еще кандидата, есть такая возможность до 1 января у партии "Коммунисты России"", — цитирует заявление Памфиловой ТАСС.

В четверг ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей кандидата от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина, а также кандидатов Владислава Даванкова ("Новые люди") и Леонида Слуцкого (ЛДПР). Также ЦИК зарегистрировала 346 доверенных лиц президента Владимира Путина, при этом в перспективе их количество может увеличиться до 600 человек.

"Коммунисты России" известны своими экстравагантными предложениями касательно различных аспектов общественной и политической жизни. Так, в конце ноября Малинкович предлагал привлекать иноагентов к уборке снега, а до того делился с ФСБ подозрениями о возможной причастности зарубежных спецслужб к покушению на советского лидера Владимира Ленина.

Фото: Telegram-канал "Компартия Коммунисты России"