До 600 человек могут стать доверенными лицами Путина

В общей сложности до 600 человек могут быть зарегистрированы в качестве доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента, сообщила 28 декабря пресс-секретарь его избирательного штаба Александра Суворова.

"Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", — приводит слова Суворовой ТАСС.

Ранее в четверг Центризбирком отчитался о регистрации 346 человек в качестве доверенных лиц Путина. Все они получили удостоверения установленного образца.

Сам Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, в начале прошлой недели он подал документы в Центризбирком. Во вторник в Петербурге заработала приемная его предвыборного штаба.

Фото: Kremlin.ru