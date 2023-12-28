ЦИК разрешил Надеждину открыть избирательный счет

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уполномоченных кандидата на выборы президента от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина и разрешила ему открыть избирательный счет. По сообщению политика, он намерен приступить к сбору средств и подписей в ближайшее время.

"В ЦИК выдали мне разрешение на открытие избирательного счета. В ближайшее время мы начнем собирать подписи", — гласит сообщение в Telegram-канале Надеждина.

В своем выступлении перед журналистами Надеждин сообщил, что его избирательные штабы уже открыты в большинстве регионов, в которых планируется проводить сбор подписей. "Сейчас наша задача — открыть избирательный счет, начать собирать донаты. <...> Мы ведем кампанию не на деньги государства, не на деньги олигархов — мы ведем кампанию на те деньги, которые нам платят уже много тысяч людей. Кто по 100 рублей, кто по тысяче", — говорит кандидат в видеоролике, размещенном в его канале.

Надеждин заявил о необходимости собрать "десятки миллионов рублей" для обеспечения работы своих избирательных штабов.

Документы в ЦИК политик подал двумя днями ранее. О готовности участвовать в сборе подписей в его поддержку говорил петербургский депутат Михаил Амосов. Всего Надеждину следует собрать 100 тысяч подписей, что обусловлено наличием региональных отделений у выдвинувшей его партии.

Фото: пресс-служба Бориса Надеждина