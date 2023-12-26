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Новости 12:41

Амосов готов собирать подписи за Надеждина

фото ЗакС политика Амосов готов собирать подписи за Надеждина

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов заявил, что предвыборная программа кандидата Бориса Надеждина полностью совпадает с его взглядами. Парламентарий 26 декабря сообщил в своем Telegram-канале, что готов вести сбор подписей в поддержку выдвижения Надеждина. 

"Считаю своим долгом активно помогать Борису Надеждину, который именно сегодня представит документы о своем выдвижении партией в Центризбирком. После этого начнется этап сбора подписей. Я хочу сам собирать подписи. Думаю, что в установленный срок я смог бы собрать не меньше 100 подписей", - написал Амосов. 

Ранее в этот день Надеждин, выдвинутый партией "Гражданская инициатива", подал документы в Центральную избирательную комиссию. Ему для выдвижения необходимо собрать 100 тысяч подписей. Всего на президентский пост сейчас претендуют более 30 человек. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Амосов Михаил Иванович




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