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Новости 13:32

Центризбирком зарегистрировал уполномоченных Слуцкого и Даванкова

фото ЗакС политика Центризбирком зарегистрировал уполномоченных Слуцкого и Даванкова

ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидатов в президенты Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова, передает 28 декабря РИА "Новости". Первый из них выдвигается от возглавляемой им ЛДПР, второй идет на выборы от "Новых людей".

Как говорится в постановлении комиссии, уполномоченными от ЛДПР назначены четыре человека и еще двое стали уполномоченными Слуцкого по финансовым вопросам. От "Новых людей" уполномоченными представителями зарегистрированы два человека и еще один получил статус представителя по финансовым вопросам.

В минувшее воскресенье Даванков получил поддержку "Новых людей", а также "Партии роста", с которой первые рассчитывают объединиться. На следующий день политик подал документы в ЦИК.

Что касается Слуцкого, то он был выдвинут на предвыборном съезде ЛДПР 19 декабря, а документы подал в начале этой недели. После этого он заявил о намерении самолично возглавить свой предвыборный штаб.

Также в четверг ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина.

Фото: ЗАКС.Ру


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