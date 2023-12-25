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Новости 14:58

Даванков подал документы для выдвижения в президенты

фото ЗакС политика Даванков подал документы для выдвижения в президенты

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты России, сообщил 25 декабря ТАСС. Решение о выдвижении кандидаты было принято накануне на съезде представляемой им партии.

Помимо "Новых людей", о поддержке Даванкова заявили в "Партии роста". Обе партии также подписали соглашение об объединении.

Сам кандидат в минувшем сентябре участвовал в выборах мэра Москвы. По итогам голосования его поддержали 5,34 % избирателей.

В понедельник документы в ЦИК также подал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. О поддержке его кандидатуры либерал-демократами стало известно на прошлой неделе.

Фото: duma.gov.ru


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