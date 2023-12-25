Слуцкий подал документы в Центризбирком

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал 25 декабря в Центризбирком документы для выдвижения на выборы президента России, гласит сообщение в официальном аккаунте партии во "ВКонтакте".

"Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России", — рассказали в ЛДПР.

На прошлой неделе ЛДПР в ходе предвыборного съезда официально выдвинула Слуцкого в качестве своего кандидата. Как сообщалось, он стал единственным кандидатом на мероприятии, решение приняли 108 делегатов в ходе тайного голосования.

Голосование на выборах президента продлится с 15 по 17 марта 2024 года. В ряде регионов планируется устроить его в том числе и на улицах.

Фото: пресс-служба Государственной Думы