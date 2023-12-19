ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом на выборах президента России

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула кандидата в президенты России. Им стал действующий глава партии Леонид Слуцкий, об этом 19 декабря пишет ТАСС.

Также уточняется, что Леонид Слуцкий стал единственным кандидатом, который внесен в бюллетень. Решение было принято в ходе тайного голосования, в котором участвовали 108 делегатов.

Ранее Слуцкий не говорил о том, что собирается баллотироваться на пост президента России, однако отмечал, что коллеги предлагали ему выдвинуться на выборах.

Напомним, что Совет Федерации объявил дату, в которую пройдут выборы президента России – 17 марта 2024 года. Однако Центризбирком РФ решил, что голосование будет идти с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: пресс-служба Государственной Думы