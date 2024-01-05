Петербург безвозмездно получит дороги в двух районах

Петербургские инвесторы построят две дороги на территории Приморского и Московского районов, рассказал 5 января губернатор Александр Беглов. По его словам, об этом Смольный договорился с компаниями.

Речь идет о продолжении Арцеуловской аллеи и о появлении новой дороги между Кубинской и Предпортовой улицами. После завершения строительства они будут переданы Петербургу на безвозмездной основе.

Комментируя достигнутые договоренности, Беглов похвалил социально ориентированный бизнес. "Все чаще бизнес сам приходит с предложениями по развитию мегаполиса. Эти моменты ценю особенно, такими ответственными компаниями дорожим и продолжим их поддерживать на всех уровнях", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

Ранее стало известно, что российское правительство расширило пятилетний план дорожного строительства.

Фото: ЗАКС.Ру