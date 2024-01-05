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Новости 15:49

Путин поручил сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры

фото ЗакС политика Путин поручил сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры

Российское правительство должно обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры, следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля. Распоряжение было отдано по итогам пленарного заседания, прошедшего в рамках Петербургского международного культурного форума.

"Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"", — гласит текст поручения.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад об итогах работы должен быть представлен не позднее 15 марта.

Культурный форум состоялся в Петербурге в минувшем ноябре, мероприятие стало первым с 2019 года. Участие в нем принял Путин, который выступил на пленарном заседании и, в частности, объявил Петербург "зримым воплощением" всеотзывчивости русского народа.

Фото: Kremlin.ru


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