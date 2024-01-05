Ленобласть намерена заменить 450 автобусов в рамках транспортной реформы

Власти Ленинградской области рассчитывают заменить 450 старых автобусов на новые в рамках стартовавшей транспортной реформы, рассказали 5 января в региональном профильном комитете. Первые закупленные автобусы должны будут выйти на линии в следующем месяце.

"Уже в феврале новые автобусы выйдут на линию на Гатчинском, Тосненском, Приозерском направлении", — рассказали в комитете по транспорту.

Ожидается, что техника будет работать на 90 межрегиональных и межмуниципальных маршрутах. Автобусы будут оснащены стационарными валидаторами, датчиками температуры и камерами для слежения за пассажиропотоком.

Во всех районах Ленобласти автобусы должны будут появиться с начала следующего года.

Ранее сообщалось, что регион намерен потратить на проведение реформы более 1,2 миллиарда рублей в 2024 году. Всего за пять лет на ее финансирование должно уйти около 8,35 миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру