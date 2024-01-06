В Петербурге завершили реставрацию колокольни Никольского Морского собора

Работы по реставрации колокольни Никольского Морского собора завершены, сообщили 6 января в пресс-службе администрации губернатора Петербурга. В последний раз полномасштабная реставрация памятника проводилась в 1956 году, в последующее время специалисты ограничивались его косметическим ремонтом.

Работы стартовали в 2021 году по программе КГИОП. Средства на реставрацию выделялись из казны города.

Реставраторы привели в порядок деревянные элементы куполов и другие конструкции, восстановили световой фонарь и воссоздали штукатурные и красочные слои сооружения, отремонтировали часовой механизм и циферблаты. Также в ходе работ был разобран, очищен от коррозии и заново позолочен подлинный крест, находящийся на вершине колокольни.

Комментируя завершение работ, губернатор Александр Беглов аттестовал колокольню как "одну из визитных карточек Петербурга" и отметил важность сохранения Никольского собора с его святынями. "Они неразрывно связаны с историей и традициями российского флота. Сам собор стал памятником морской славы Отечества", — высказался он.

Фото: gov.spb.ru