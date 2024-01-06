Ремонт эскалатора скажется на работе вестибюля "Площади Восстания"

Работы по ремонту эскалатора внесут на следующей неделе коррективы в работу второго вестибюля станции метро "Площадь Восстания", рассказали 6 января в петербургском комитете по транспорту. Речь идет о вестибюле с выходом на Московский вокзал.

Так, с 9 по 11 января с 08:00 до 09:30 вестибюль будет работать исключительно на выход. Попасть через него в метро не получится. Также в эти дни здесь будут ограничивать вход в промежутке между 17:00 и 19:30.

В пятницу, 12 января, вестибюль будет закрыт на вход с 08:00 до 09:30 и с 17:30 до 20:00. При этом выйти из него будет по-прежнему можно.

"Вестибюль 1 станции "Площадь Восстания", а также станция "Маяковская" и переход со станции "Маяковская" на станцию "Площадь Восстания" будут работать в штатном режиме", — уточнили в комтрансе.

Ранее стало известно об изменении режима работы станции метро "Балтийская" в будние дни. Причиной этого также послужил ремонт эскалатора.

Фото: ЗАКС.Ру