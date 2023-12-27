С 30 декабря станция метро "Балтийская" изменит режим работы

Вестибюль станции петербургского метрополитена "Балтийская" изменит режим работы с 30 декабря из-за ремонта эскалатора, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

По рабочим дням вход на станцию с 8:10 до 9:20 утра будет закрыт полностью, а с 17:00 до 19:00 будет ограничен. В вечернее время режим работы станции могут менять с учетом пассажиропотока.

Планируется, что ремонт эскалатора закончат до 19 марта 2024 года. Для удобства пассажиров в городе усилят маршруты наземного транспорта, а именно автобусов №65 и №205, а также троллейбуса №8.

Кроме этого, петербуржцам напомнили, что воспользоваться можно соседними станциями метро – "Технологический институт" и "Нарвская".

Напомним, что в Смольном одобрили строительство второго вестибюля станции "Балтийская".

Фото: ЗАКС.Ру