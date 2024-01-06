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Новости 13:29

Бастрыкин затребовал доклад из-за возгорания свалки в Низино

фото ЗакС политика Бастрыкин затребовал доклад из-за возгорания свалки в Низино

Ситуация с горением несанкционированной свалки в Ломоносовском районе Ленобласти привлекла к себе внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Глава силового ведомства потребовал предоставить доклад о результатах проверки инцидента.

Речь идет о свалке на территории Низинского сельского поселения. Местные жители жалуются на резкий запах, а также выражают опасения из-за возможности попадания токсичных веществ в водопроводную систему фонтанов Петергофа.

В Следственном управлении СК по региону организовали процессуальную проверку из-за случившегося. Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате Следкома. Также он поручил главе управления Сергею Сазину доложить о промежуточных результатах и о принятом по итогам проверки решении.

Ранее Бастрыкин проявлял внимание к проблемам с электричеством в ряде населенных пунктов в Ленобласти.

Фото: пресс-служба СК


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