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Новости 18:00

Массовые отключения света в Ленобласти дошли до сведения Бастрыкина

фото ЗакС политика Массовые отключения света в Ленобласти дошли до сведения Бастрыкина

Аномальные холода и порожденные ими перебои с энергоснабжением в Ленобласти вызвали интерес у главы СК Александра Бастрыкина, который узнал о массовых отключениях электричества из социальных сетей.

По данным ведомства, авария в деревне Иннолово (Ломоносовский район) лишила примерно 250 домохозяйств не только света, но и тепла, и водопроводной воды. Похожие трудности уже третий день испытывают жители Сертолово (Всеволожский район).

Бастрыкин затребовал результатов проверок, касающихся последних коммунальных эксцессов в регионе. Ранее администрация Ленобласти сообщила, что с последствиями аварий борются более двух сотен бригад.

фото: пресс-служба СК


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