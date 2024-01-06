На следующей неделе в Петербурге ожидается оттепель

Циклон с Баренцева моря принесет Петербургу оттепель в начале следующей недели, поделился 6 января прогнозом главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, температура должна будет повыситься в понедельник, но особенно заметным потепление станет заметным на следующий за этим день.

"Девятого января, когда мы дружно пойдем на работу, с очередным циклоном, тоже с Баренцева моря, к Санкт-Петербургу северо-западный ветер принесет оттепель", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Как рассказал синоптик, в ближайшие дни в Петербурге сохранятся морозы. В частности, в воскресенье в городе ожидается около -20 градусов, при этом ночью будет немного холоднее, а днем слегка потеплеет. В то же время в понедельник температура днем должна будет составить от -10 до -5 градусов. Потепление будет сопровождаться ветром и небольшим снегом.

Ранее стало известно, что в связи с наблюдаемыми морозами в Петербурге до воскресенья продлен "оранжевый" уровень погодной угрозы.

Фото: ЗАКС.Ру