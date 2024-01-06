В Петербурге продлили "оранжевый" уровень погодной опасности

В Петербурге до воскресенья продлено действие "оранжевого" уровня погодной угрозы из-за сильных холодов, рассказали в городском правительстве вечером 5 января. Подобный уровень означает опасную погоду.

"Росгидрометцентр продлил срок действия предупреждения до 13:00 7 января. По прогнозу в Петербурге сохраняются сильные морозы", — говорится в сообщении Смольного.

Власти города попросили сограждан тепло одеваться и проявлять осторожность при нахождении на открытом воздухе. Равным образом к осторожности призвали автомобилистов.

"Оранжевый" уровень угрозы держится в Петербурге с конца декабря. В минувший четверг в городе были побиты сразу три температурных рекорда.

Фото: ЗАКС.Ру