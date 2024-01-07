Путин обсудит статус священника в армии с патриархом Кириллом

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом статус священника в армии, об этом 7 января пишут РИА Новости.

Путин отметил, что в России церковь отделена от государства и не зависит от него, поэтому существуют разные нюансы в этом вопросе.

Вопрос о роли священника в армии подняли родные военных, которые погибли в ходе СВО, на встрече с президентом в Ново-Огарёво. По словам гостей, в зоне СВО находится много служителей церкви, поэтому предлагается дать им какой-то официальный статус при Министерстве обороны РФ.

"Я со Святейшим переговорю обязательно. Хочу понять позицию Церкви по этому вопросу", – ответил Путин.

Также президент отметил, что российская власть поддерживает желание церкви не зависеть от государства.

Напомним, что патриарх Кирилл призвал не отталкивать уехавших и вернувшихся в страну россиян, если они приехали обратно с покаянием. По его словам, среди таких людей очень много достойных, но уехавших из-за страха или ошибки.

Фото: kremlin.ru