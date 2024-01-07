МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра до 15 м/с 8 января

В понедельник, 8 января, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 7 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают об усилении ветра в Петербурге до 15 м/с в некоторых районах.

В условиях сильного ветра следует избегать деревьев и сооружений повышенного риска, включая мосты, эстакады и линии передач. Также не стоит ходить вблизи рекламных щитов и домов с неустойчивой крышей. Такие же меры предосторожности рекомендуется соблюдать автомобилистам.

Напомним, что Рождество в 2024 году вошло в топ самых холодных в Петербурге в XXI веке. Температура воздуха утром 7 января опустилась до -20,9 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру