Россиянам рассказали, куда пропала курица с полок продуктовых магазинов

В компании X5 Group объяснили, куда пропала курица с полок магазинов "Пятерочка", "Чижик" и "Перекресток" в некоторых регионах России, об этом 7 января пишет РБК.

По словам представителей компании, в первые дни после Нового года курица пропала с полок продуктовых магазинов из-за задержек поставки птицы. Ситуацию с транспортировкой продукции осложнили снегопады и морозы.

Также в компании заверили, что сейчас делают все возможное, чтобы довезти товар до магазинов в ближайшие сроки.

В другой торговой сети РБК рассказали, что у них с поставками курицы проблем нет, однако отметили, что такая ситуация иногда случается на праздниках.

Напомним, что в декабре 2023 года в России сильно подорожали куриные яйца.

Фото: unsplash.com