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Новости 10:18

Бастрыкин заинтересовался инцидентом с мальчиком, который катался на ватрушке и впал в кому

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался инцидентом с мальчиком, который катался на ватрушке и впал в кому

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему результаты проверки инцидента, в котором пятилетний мальчик после катания на ватрушке попал в кому, об этом 8 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что во Фрунзенском районе Петербурга мальчик и его сестра катались на ватрушках. Дети столкнулись друг с другом и ударились головами. И мальчик, и девочка попали в больницу. Однако больше пострадал именно мальчик. Он после происшествия впал в кому и находится в реанимации.

Сейчас следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу проводят доследственную проверку. 

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах произошедшего.

Фото: пресс-служба СК РФ


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