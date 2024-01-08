В Петербург пришло потепление 8 января

В Петербурге наступило потепление после аномальных морозов в новогодние праздники, об этом 8 января пишет в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

В понедельник, 8 января, температура воздуха поднялась до -7 градусов. По словам синоптика, спасение от аномальных морозов пришло в Петербург со стороны Баренцева моря.

Однако, несмотря на потепление, в городе ожидается снегопад, а также сильный ветер, о котором предупреждало МЧС в воскресенье, 7 января. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Также Александр Колесов отметил, что потепление будет продолжаться. Днем 8 января температура может составить -5 градусов, а во вторник, 9 января, начнется настоящая оттепель, которую принесет циклон тоже с Баренцева моря.

Оттепель продлится до 11 января, а дальше снова будут морозы, однако не такие аномальные.

Фото: ЗАКС.Ру