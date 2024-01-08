В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за гибели детей в пожаре на улице Ушинского

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) из-за гибели двух несовершеннолетних в пожаре на улице Ушинского, об этом 8 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, пожар произошел ночью 8 января в коммунальной квартире в Петроградском районе на улице Ушинского. В результате возгорания погибли дети 2017 и 2019 годов, их мать находится в тяжелом состоянии в больнице.

На данный момент причина пожара неизвестна. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины произошедшего.

Напомним, что петербургская прокуратура тоже занялась пожаром на улице Ушинского. Также ведомство устанавливает обстоятельства пожара в ангаре на Дальневосточном проспекте в Невском районе города.

Фото: ЗАКС.Ру