В Петербурге задержали предполагаемых поджигателей двери сотрудника Sputnik

Петербургские полицейские оперативно задержали граждан, подозреваемых в поджоге двери в квартиру сотрудника радиостанции Sputnik Трофима Татаренкова, о котором стало известно накануне. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее по факту инцидента возбудили дело об умышленном повреждении или уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Квартира расположена в одном из домов по набережной Фонтанки.

Накануне Татаренков рассказал, что неизвестные подожгли покрышки у бронированной двери в его жилье. По его предположению, злоумышленники действовали в интересах Украины, мстили ему по политическим мотивам и желали человеческих жертв. Написавшая заявление хозяйка квартиры оценила материальный ущерб от происшествия в 50 тысяч рублей.

Петербургских полицейских за быстроту работы поблагодарила главред RT Маргарита Симоньян. По сведениям медиапроекта "Mash на Мойке", двоим задержанным 18 и 19 лет, они работают на заводе в Колпино.

Фото: ЗАКС.Ру