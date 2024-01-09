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После смертельного массового ДТП под Новгородом восстановили движение

фото ЗакС политика После смертельного массового ДТП под Новгородом восстановили движение

Министерство транспорта Новгородской области утром 9 января доложило о полном восстановлении движения на трассе М-11 "Нева" после масштабной аварии, случившейся накануне и обернувшейся человеческими жертвами.

По последним данным ведомства, в результате столкновения машин погибло четверо и пострадало шестнадцать человек.

На 526-м километре трассы ввиду неблагоприятных погодных условий столкнулось, по данным ГИБДД, 66 автомобилей. Дорожная полиция оформила протоколы о 17 дорожно-транспортных происшествиях на этом участке магистрали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Доклад о нем затребовал глава СК Александр Бастрыкин.

фото: Минтранс Новгородской области / Telegram


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