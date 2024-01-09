С двух экс-сотрудников петербургского "Водоканала" хотят взыскать почти 3 млн рублей

Прокуратура Московского района Петербурга направила обращение в суд с просьбой взыскать с двух бывших сотрудников "Водоканала" и их сообщников 2,8 млн рублей, об этом 9 января пишет 78,ru.

Ранее суд установил, что сотрудники Роман Захлебаев и Александр Самченко с помощью сообщниками Александром Цукурой и Константином Душко с начала 2017 года по конец 2018 года получили от коммерческих организаций взятки на сумму более 2,8 млн рублей. Мужчины заранее оповещали их о проверке "Водоканалом" сточных вод, чтобы заинтересованные лица могли избежать штраф.

В 2021 году им был вынесен приговор. Сейчас обращение прокуратуры находится на рассмотрении в суде.

Фото: ЗАКС.Ру