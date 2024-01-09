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Новости 13:15

Бастрыкин заинтересовался блогером Сергеем Косенко, кинувшим младенца в снег

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался блогером Сергеем Косенко, кинувшим младенца в снег

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, об этом 9 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что ранее Косенко выложил в своих социальных сетях видео, где кидает младенца в сугроб. На блогера уже обратили внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и депутат Нина Останина. Мизулина напомнила ему о проблемах с налоговой инспекцией.

Уточняется, что сейчас Косенко находится не в России, поэтому Бастрыкин также поручил заняться вопросом выдачи блогера российским правоохранителям. 

По словам самого Косенко, на видео в сугроб он бросил куклу, а своего ребенка ни за что бы не кинул в снег.

Фото: пресс-служба СК РФ


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