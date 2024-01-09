Впервые за два года петербургский завод Hyundai вышел из простоя

Впервые за все время с начала военной спецоперации на автомобильном заводе Hyundai в Петербурге не стали продлевать режим простоя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования", - рассказали журналистам.

На новогодних каникулах Минпромторг сообщил, что сборка на производстве должна быть возобновлена до середины года.

Напомним, что завод Hyundai в Петербурге приостановил работу на рубеже февраля-марта 2022 года. Мера объяснялась нехваткой комплектующих в связи с нарушившейся логистикой в условиях новых санкций.

фото: unsplash