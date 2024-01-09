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Новости 14:30

После аварий на праздниках в Ленобласти реорганизуют систему энергоснабжения

фото ЗакС политика После аварий на праздниках в Ленобласти реорганизуют систему энергоснабжения

На заседании энергетического штаба Ленобласти губернатор Александр Дрозденко дал несколько поручений. Регион ожидает полный аудит потребления электричества. После этого чиновники намерены разделить энергосетевое оборудование.

Предполагается, что постоянные жители области и садоводы будут получать свет из разных источников, передает пресс-служба правительства региона. На подстанциях проведут ремонт, а абоненты смогут установить современные приборы учета, позволяющие регулировать уровень потребления энергии.

Напомним, что аномальные холода на новогодних каникулах в Ленобласти привели к аварийным отключениям электричества. Сети не справились с повышенной нагрузкой. Отдыхающих граждан призвали экономно подходить к расходованию электроэнергии в тяжелых климатических условиях.

фото: pixabay


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