В Петербург снова придут морозы после непродолжительной оттепели

В Петербург 9 января пришла оттепель, температура воздуха достигнет +1 градуса, об этом в своем Telegram-канале пишет главный синоптик города Александр Колесов.

Также оттепель сохранится и в среду, 10 января, однако ненадолго. Уже в четверг, 11 января, в Петербург снова придут холода, температура воздуха опустится до -10..-15 градусов.

По словам Колесова, такая погода обусловлена приходом в Петербург разных циклонов с Баренцева моря. Также он отметил, что в городе ожидается не только теплая погода, но и осадки в виде мокрого снега, ветра и ухудшения видимости.

Напомним, что Рождество в 2024 году вошло в топ самых холодных в Петербурге в XXI веке. Утром 7 января столбики термометров зафиксировали -20,9 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру