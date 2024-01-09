Из-за "обнаженки" на петербургской сцене Милонов захотел дополнить УК

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов прокомментировал последний концерт группы "Щенки", из-за которого накануне задержали солиста коллектива Максима Моисеева. Нахождение вокалиста перед публикой в обнаженном виде сильно не понравилось единороссу.

Такое сценическое решение побудило Милонова предложить новое ужесточение Уголовного кодекса, а именно введение статьи об ответственности за нарушение общественной морали. Соответствующих изменений, по его мнению, также заслуживает Кодекс об административных правонарушениях. Предлагаемые поправки он отнес именно к поведению публичных фигур во время массовых мероприятий.

"Подобные выходки не должны оставаться без реакции со стороны общества и государства. В то же время наказание за подобные "перформансы" не должно быть суровым", - уточнил политик в своем Telegram-канале.

На концерте "Щенков" в клубе Mod Моисеев пел, находясь в одном носке, который прикрывал гениталии. Музыканта задержали в Пулково при попытке вылететь из страны. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

Фото: ЗАКС.Ру