В Пулково задержали солиста группы "Щенки" после выступления в обнаженном виде

Петербургские правоохранители не дали вылететь из Пулково фронтмену группы "Щенки" Максиму Моисееву. Он был задержан накануне вечером, о чем сообщил медиапроект "Mash на Мойке".

37-летнего музыканта искали в связи с последним выступлением в клубе Mod, кадры которого разошлись по соцсетям на новогодних каникулах. Моисеев исполнял песню в обнаженном виде. Из одежды на нем был только носок, прикрывающий половой орган. Концерт привлек внимание центра "Э" и общественницы Екатерины Мизулиной.

По сведениям издания, музыкант собирался покинуть страну. Вместо этого он отправился в изолятор временного содержания с протоколом о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Ранее появление в таком же виде в публичном месте стоило двух административных арестов рэперу Vacio. Он также получил повестку в военкомат.

Фото: ЗАКС.Ру