В Петербурге утвердили порядок предоставления выплат к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города "О порядке предоставления единовременной денежной выплаты к юбилейной дате празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", об этом 9 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Некоторым горожанам выплата придет автоматически, если они зарегистрированы в системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга". Если в этой системе нет данных о человеке, то он может получить деньги через районные администрации и комитет по социальной политике.

Деньги выплатят инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, которые на данный момент живут в Петербурге. Выплата составит 10 тысяч рублей. Такую же выплату получат те, кто родился и жил в блокадном Ленинграде, и те, кто получил знак "Житель блокадного Ленинграда" или "За оборону Ленинграда", но живущие в другом регионе.

Вдовы, вдовцы участников войны и те, кто родился до 3 сентября 1945 года, получат выплату в размере 5 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру