Власти Финляндии примут решение о ситуации с КПП на границе с Россией 11 января

Финские власти назвали дату, когда примут решение об открытии или продлении закрытия КПП на границе с Россией, об этом 9 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова главы финского МВД Мари Рантанен.

По ее словам, подробности она раскрыть не может, однако отмечает, что на данный момент в действиях России изменений нет.

Решение о продлении запрета или открытии границ примут в четверг, 11 января.

Напомним, что финские СМИ сообщали о том, что власти Финляндии не собираются открывать границу 15 января. Однако предполагается, что один КПП на восточной границе все-таки могут открыть.

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