ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:16

Власти Финляндии примут решение о ситуации с КПП на границе с Россией 11 января

фото ЗакС политика Власти Финляндии примут решение о ситуации с КПП на границе с Россией 11 января

Финские власти назвали дату, когда примут решение об открытии или продлении закрытия КПП на границе с Россией, об этом 9 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова главы финского МВД Мари Рантанен.

По ее словам, подробности она раскрыть не может, однако отмечает, что на данный момент в действиях России изменений нет.

Решение о продлении запрета или открытии границ примут в четверг, 11 января. 

Напомним, что финские СМИ сообщали о том, что власти Финляндии не собираются открывать границу 15 января. Однако предполагается, что один КПП на восточной границе все-таки могут открыть.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама