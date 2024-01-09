Гирлянда на балконе обернулась для новгородца штрафом за "дискредитацию армии"

Суд в Великом Новгороде оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя по протоколу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), передает объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

Дело началось из-за праздничной гирлянды, вывешенной в новогоднюю ночь на балконе новгородца. На ее внешний вид поступила жалоба в полицию: гирлянда представляла собой лозунг в поддержку вооруженных сил Украины. Бегущей строкой освещенный текст демонстрировался на фоне цветов украинского флага.

Примечательно, что эта особенность украшения стала для владельца балкона сюрпризом. Покупая гирлянду, мужчина, по его признанию, на подобный эффект совершенно не рассчитывал. Он ожидал, что светящаяся надпись будет иметь вид нейтрального поздравления с Новым годом.

Фото: ЗАКС.Ру