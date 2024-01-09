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Новости 18:45

В Петербурге в новогодние выходные потушили 244 пожара

фото ЗакС политика В Петербурге в новогодние выходные потушили 244 пожара

С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Петербурге было зафиксировано 244 пожара, в которых пострадали 25 человек и еще пятеро погибли, об этом 9 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на слова заместителя главы ведомства Игоря Титенока.

Из всего числа пожаров три начались из-за попадания или применения пиротехнических изделий в квартирах, несмотря на принимаемые профилактические меры.

Также Титенок рассказал о спасательной деятельности. Всего из пожаров удалось спасти 150 человек. Ситуацию контролировали и на водоемах, на которых в этом году никто не погиб.

Напомним, что в рождественскую ночь в трех районах Петербурга от пожаров пострадали пять человек. 

Фото: ЗАКС.Ру


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