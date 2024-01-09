Суд Петербурга отправил в СИЗО несовершеннолетнего юношу за поджог покрышки в подъезде

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под стражу несовершеннолетнего по статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), об этом 9 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Юноша пробудет в СИЗО до 7 марта 2024 года по делу о поджоге покрышек в подъезде дома на Ленской улице.

По данным следствия, молодой человек и его товарищ в рождественскую ночь подожгли шины у входной двери одной из квартир в подъезде дома. В итоге пожар сильно повредил дверь. Ущерб был оценен в 150 тысяч рублей.

Фигурант занимался самим поджогом, а второй юноша снимал все на камеру, чтобы потом отправить это заказчику и получить деньги.

Владельцем квартиры оказался 62-летний петербуржец, после заявления которого правоохранители возбудили дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Фото: ЗАКС.Ру