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Новости 20:55

Певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу

фото ЗакС политика Певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу

Певец Эдуард Шарлот, который сейчас находится в СИЗО, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, об этом 9 января пишет РИА Новости со ссылкой на отца музыканта.

По словам родственника, Шарлот считает свои действия "помутнением", поэтому просит прощения у патриарха. На данный момент ответ Шарлоту не поступал.

Также отец Шарлота уточнил, что отправил письмо еще до Нового года.

Напомним, что в середине декабря 2023 года на Шарлота завели сразу несколько уголовных дел по статьям об уничтожении документов (ст. 325 УК РФ), о реабилитации нацизма (ст. 354 УК РФ, два эпизода) и об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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