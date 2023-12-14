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Новости 18:35

На певца Шарлота завели еще одно уголовное дело

фото ЗакС политика На певца Шарлота завели еще одно уголовное дело

Певец Шарлот стал фигурантом нового уголовного дела из-за публичного сожжения российского паспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Летнюю выходку интерпретировали как похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей (ст. 325 УК).

В настоящее время молодежного исполнителя содержат под стражей в Самаре.

Напомним, что 25-летнего артиста задержали по прибытии в Петербург из Армении в ноябре. Извинившись на камеру перед силовиками за свое поведение перед приездом в РФ, он отправился под административный арест. Во время нахождения молодого человека в спецприемнике стало известно о его уголовном преследовании. Позже суд в Самаре поместил его в СИЗО по делам о реабилитации нацизма (ст. 354 УК, два эпизода) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК), возбужденным из-за провокативных видеороликов в соцсетях.

фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга


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