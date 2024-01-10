В Пулково упростят досмотр пассажиров бизнес-класса на рейсах по России

Досмотр в аэропорту Пулково будет проходить быстрее для пассажиров бизнес-класса и владельцев бонусных карт авиакомпаний уровней Gold и Platinum, об этом 9 января сообщили в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной столицы".

Однако такой упрощенный досмотр будет действовать только на внутренние рейсы. Запуск отдельного коридора для пассажиров бизнес-класса и с особыми уровнями карт должен будет заметно сэкономить время на предполетные формальности.

Чтобы пройти досмотр упрощенно, понадобится посадочный талон и паспорт на первом пункте проверки документов. Далее планируется внедрение дополнительной опции и для пассажиров эконом-класса.

Фото: ЗАКС.Ру