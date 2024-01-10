Скончался бывший вице-губернатор Петербурга Виролайнен

Бывший вице-губернатор Петербурга и предприниматель Олег Виролайнен скончался 9 января, сообщили ЗАКС.Ру близкие экс-чиновника. Он ушел из жизни на 76 году жизни.

"В период трудовой деятельности прошел путь от рядового работника до вице-губернатора Санкт-Петербурга, большую её часть посвятил процветанию города Санкт-Петербурга и благополучию его жителей. Виролайнен Олег Арвович прожил яркую жизнь. Человечность, искренняя честность, высокий профессионализм, вместе с простотой общения – эти качества были определяющими его чертами", - отметили близкие Виролайнена.

Прощание с ним состоится 12 января с 9:30 до 11:00 часов в Приходе Храма святителя Алексия митрополита Московского РПЦ на территории Госпиталя для ветеранов войн, сообщили ЗАКС.Ру.

Виролайнен родился 19 января 1948 года в поселке Пельвош Приуральского района Ямало-Ненецкого национального округа. В юности Виролайнен работал фрезеровщиком, а в 1971 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности строительство и дорожные машины и оборудование.

В 1970-1980-х годах Виролайнен был сотрудником Красногвардейского райкома КПСС, а затем до 1990-го года - завотделом Ленинградского горкома КПСС. После работал в различных коммерческих компаниях, в том числе генеральным директором в ООО "Сбербанкстрой".

В 2003 году Виролайнен стал вице-губернатором Петербурга, отвечающим за сферы городского хозяйства, жилищной политики, благоустройства транспорта, связи, энергетики и природопользования. При нем была реформирована система ЖКХ. Это чуть не стоило Виролайнену должности в правительстве - несколько депутатов ЗакСа хотели вынести ему вотум недоверия.

Однако он проработал вице-губернатором до 2006 года. Тогда Виролайнена назначили председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. Карьеру чиновника он оставил в 2009 году.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру