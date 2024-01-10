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Новости 11:20

В Московском районе более 80 домов остались без отопления

фото ЗакС политика В Московском районе более 80 домов остались без отопления

В Московском районе Петербурга жители домов остались без отопления во вторник, 9 января, об этом пишет "Фонтанка.ру".

Тепло пропало в 83 домах на Московском проспекте, Благодатной, Кузнецовской улицах и на улице Севастьянова.

В АО "Теплосеть" рассказали о причинах отключения. Там пояснили, что специалистами был найден дефект на участке теплопровода на Московском проспекте.

Также в компании заявили, что сейчас ведутся работы по замене ненадежного участка. Управляющие компании должны будут подключить дома к отоплению по резерной схеме.

В связи с работами на участке, движение по Московскому проспекту у дома №149 ограничено. Работы хотят закончить утром в четверг, 11 января.

Фото: ЗАКС.Ру


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