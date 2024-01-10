Таможенники Петербурга обнаружили на судне больше тонны наркотиков на 11 млрд рублей

В Большом порту Петербурга сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили крупную партию наркотиков, об этом 10 января сообщили в пресс-службе ФТС.

Общая стоимость найденных наркотиков составляет 11 млрд рублей. В Петербург партия прибыла из Никарагуа. Таможенники проверяли груз в верхней части модуля и тогда обнаружили 1000 подозрительных брикетов, вес которых превысил тонну.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (п."б" ч.4 ст.229.1). Эта статья предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Напомним, что в конце декабря 2023 года петербургские таможенники нашли 100 брикетов с наркотиками среди бананов.

Фото: пресс-служба ФТС